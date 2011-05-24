Иудеи отмечают Лаг ба-Омер

Иудеи отметили в воскресенье праздник единства - Лаг ба-Омер.

Лаг ба-Омер в переводе означает "33-й день Омера", а "Омером" называют семинедельный период между двумя главными весенними еврейскими праздниками - Песахом и Шавуотом. По преданию, в этот день прекратилась страшная эпидемия, унесшая жизни многих из 24 тысяч учеников рабби Акивы, жившего на рубеже I-II веков. Еврейские мудрецы учат, что причиной болезни, поразившей учеников рабби Акивы, стали распри и отсутствие заповеданной Торой любви между ними. Эпидемия прекратилась, когда ученики рабби осознали свою ошибку и раскаялись.

С XVI века Лаг ба-Омер празднуется также как годовщина смерти автора трактата "Зогар" (основной книги Каббалы) рабби Шимона Бар-Йохая, который сам просил учеников, чтобы в день его смерти они устроили праздник. Рабби Шимон бар-Йохай учил своих последователей любви друг к другу и единству в Боге. Цель жизни, согласно его учению, заключалась в преодолении телесных ограничений и понимании духовного существования.

Помимо двух вышеупомянутых исторических событий, в Лаг ба-Омер евреи вспоминают восстание против римлян в Иудее в 132-135 годах под предводительством Бар-Кохбы, в котором, вероятно, участвовали ученики рабби Акивы. Поэтому в традициях праздника - костры, иллюминация, веселье и детские игры с луком и стрелами на открытом воздухе.

Только в Лаг ба-Омер на протяжении семи недель Омера в иудаизме отменяются запреты на бракосочетание, стрижку, бритье и ношение новой одежды.