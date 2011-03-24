В Умани ожидают 40-50 тыс. хасидов

В Черкасской области началась работа по организации паломничества брацлавских хасидов в Умань в 2011 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, в связи с вступлением в силу соглашения между Украиной и Израилем о безвизовом режиме в этом году на Черкасщине ожидают минимум 40-50 тысяч паломников.

По словам председателя облгосадминистрации Сергея Тулуба, среди проблемных вопросов отмечено ограниченные возможности инфраструктуры Умани, а также недовольство представителей местных общественных организаций и жителей города, что иногда приводит к конфликтным ситуациям.

Кроме того, по мнению специалистов, требует определения статус паломников, поскольку в Украине отсутствует закон "О паломничество", отсутствует единая структура, которая бы организовывала поездки в Умань, а следовательно брала бы на себя определенные обязательства, в частности, о поведении паломников, создание соответствующих условий для пребывания, осуществления религиозных обрядов, говорится в сообщении ОГА.

В Украине не определена единая принимающая организация. Паломники проживают на квартирах жителей Умани, пользуются частным автотранспортом, что иногда приводит к возникновению чрезвычайных ситуаций.

В области будет создана рабочая группа, которая будет работать над предложениями по совершенствованию нормативно-правовой базы подготовки визита брацлавских хасидов, сообщил Сергей Тулуб.

Массовые визиты брацлавских хасидов в Умань, где находится могила основателя хасидизма цадика Нахмана из Брацлава, происходят в сентябре-октябре во время еврейского Нового Года. Осенью 2010 года Умань посетило около 25 тысяч паломников.