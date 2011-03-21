Евреи отмечают Пурим

В эти дни еврейский народ празднует Пурим.

«В эти дни еврейский народ празднует библейский праздник Пурим, - сказал пастор мессианской общины «Царь Великой Славы» Иерусалима Орен Лев Ари, - сообщает Христианский Мегапортал invictory.org. – Но не многие в Теле Христовом имеют сегодня откровение о важности и пророческом значении этого праздника. История Пурима изложена в книге Есфирь. Знаете, имя Бога ни разу не упомянуто в этой книге. Божья всемогущая освобождающая рука была скрыта за событиями политической интриги. Подобно этому, многие христиане сегодня не видят духовного аспекта, стоящего за всем происходящим в Израиле. Все что они видят – это только политика».

Он подчеркнул, что «значение праздника Пурим, как никогда актуально сегодня, и мы хотим, как призванные Богом стражи на стенах Иерусалима, возвещать истину Телу Христову и провозглашать, что время Церкви Божьей проснуться».

Название праздника происходит от слова «пур» (аккадское «пуру» — `жребий`), который бросал Аман, чтобы назначить месяц истребления евреев (Эсф. 3:7). Согласно книге Эсфири, евреи Персии уничтожали своих врагов 12 и 13 адара, а 14 адара праздновали свою победу и избавление; в царской столице Сузы (Шушан) избиение врагов продолжалось ещё один день, а празднование победы состоялось там 15 адара (Эсф. 9:1-2, 13-14, 17-19). По свидетельству Библии, весь еврейский народ принял празднование этого дня не только для себя, но и для всех будущих поколений. По всей видимости, лишь событие первостепенной важности могло послужить основанием для такого праздника, не связанного ни с Храмом, ни с каким-либо религиозным явлением.