7000 паломников посетят Иерусалим

7000 христиан, сторонников Израиля, соберутся в Иерусалиме на праздник «Суккот», - сообщает Христианский Мегапортал invictory.org со ссылкой на пресс-центр церкви "Новое вино" и израильское СМИ.

Паломники соберутся из 100 разных стран, таких как Италия, Бразилия, Канада, Нигерия, Чили, Индия. Они пройдут красочным маршем по столице и в дальнейшем примут участие в разных семинарах.

В вечер наступления праздника «Суккот» во Дворце Нации (Биньянэй а-Ума) пройдёт праздничный ужин для глав прибывших христианских общин. Кроме того на церемонии будет вручен памятный подарок пастору Рене Терранова из Бразилии. Вместе с ним в Израиль приедут более тысячи прихожан его церкви.

Инициаторами и организаторами этого приёма и паломничества, уже четвёртый год подряд, стали Министерство туризма и христианское посольство в Израиле.