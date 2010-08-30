В Кривом Роге открыли синагогу
14:13, 30 августа 2010Иудаизм
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"Бейс Штерн Шульман"
В Кривом Роге открыли синагогу "Бейс Штерн Шульман".
По словам главного раввина Кривого Рога Лирона Эдери, специально для новой синагоги были написаны свитки Торы. Празднования по случаю открытия синагоги были организованы в трех местах - самой синагоге, в еврейской школе "Ор Авнер" и на близлежащих улицах.
На главном фасаде синагоги установлена звезда Давида, для облицовки южной стены синагоги Арон Кодеш специально доставляли иерусалимский камень, а также деревянные лавки для мужской и женской половины молитвенного зала.
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