В Кривом Роге открыли синагогу "Бейс Штерн Шульман".

По словам главного раввина Кривого Рога Лирона Эдери, специально для новой синагоги были написаны свитки Торы. Празднования по случаю открытия синагоги были организованы в трех местах - самой синагоге, в еврейской школе "Ор Авнер" и на близлежащих улицах.

На главном фасаде синагоги установлена звезда Давида, для облицовки южной стены синагоги Арон Кодеш специально доставляли иерусалимский камень, а также деревянные лавки для мужской и женской половины молитвенного зала.