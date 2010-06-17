В Израиле прошла демонстрация евреев-«ортодоксов»

В Иерусалиме прошла многотысячная демонстрация приверженцев “ортодоксального” иудаизма.

«Ортодоксы» протестуют против решения израильского Верховного суда, посчитавшего незаконной сегрегацию учащихся в еврейских школах для девочек. Массовые акции протеста прошли также в других израильских городах, передает Lenta.Ru.

По решению Верховного суда, раздельное обучение потомков европейских евреев-ашкеназов и детей евреев - выходцев с Ближнего востока и с севера Африки признано незаконным, а родители, настаивающие на раздельном обучении детей, подлежат тюремному заключению на срок до двух недель.

Между тем, по словам «ортодоксальных» потомков европейских евреев, они настаивают на раздельном обучении не в силу расовых предубеждений (среди восточных евреев многие имеют темный цвет кожи), а в силу того, что потомки восточных евреев "недостаточно религиозны".

Со своей стороны представители умеренных течений иудаизма считают раздельное обучение девочек в религиозных школах проявлением расизма и дискриминации и призывают ортодоксов не участвовать в акциях протеста. По данным властей, в демонстрациях в Иерусалиме могут принимать участие до 20 тысяч человек.