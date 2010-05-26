В Лондоне открылась выставка средневековых еврейских манускриптов

Еврейский музей Лондона открывает масштабную выставку еврейских рукописей из собрания Ватикана и крупнейших британских коллекций, сообщает Седмица.Ru.

На выставке представлены 27 редких рукописей IX-XVII вв., многие из которых имеют изысканные иллюстрации. В их числе — три еврейских манускрипта из Ватиканской библиотеки, 8- из Британской библиотеки, 3 — из Библиотеки Ламбетского дворца и 11 — из Библиотеки Бодлеан (Bodleian Library), которые отражают историю и культуру еврейского народа, а также его сотрудничество с другими народами мусульманского и христианского мира в Средние века.

Среди важнейших экспонатов выставки:

- Богато иллюстрированная рукопись Мишна Торы XV в., признанная шедевром искусства Ренессанса (текст написан в XII столетии знаменитым раввином Моисеем Маймонидом), — из собрания Ватиканской библиотеки;

- Написанный в IX в. мидраш (комментарий) на книгу Левит, самый ранний еврейский рукописный документ в экспозиции выставки (также из Ватиканской библиотеки);

- Оригинал ходатайства голландского раввина Менассеха бен Израиля к Оливеру Кромвеллю (Лондон, 1655 г.), в котором он просит разрешения для евреев обосноваться в Англии после их изгнания в 1290 г. (предоставлен Британской библиотекой);

- Иллюстрированная Библия Кенникотта (Испания, 1476 г.), предоставленный Библиотекой Бодлеан, которая является самым изящным по оформлению среди еврейских Библий. Ее иллюстрации выполнены под влиянием стилистических традиций ислама. Библию назвали в честь Бенджамина Кенникотта (Benjamin Kennicott), английского гебраиста (1718 - 1783), который продолжил английскую традицию изучения еврейской Библии;

- Различные необычные и красиво иллюстрированные документы, включая Говат га Левавот, памятник XV столетия, созданный в Италии и отражающий интересный момент взаимодействия религий: документ отражает принципы иудейской этики, но при этом написан на арабском языке и иллюстрирован, скорее всего, христианином.

Еврейских рукописей средневекового периода до наших дней сохранилось немного: повсюду в Европе они во множестве уничтожались как еретические и опасные. Лишь небольшая часть этих рукописей уцелела в собраниях библиофилов.

Выставка в Лондоне открылась 25 июня и будет работать до 10 октября.