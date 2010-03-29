Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил иудеев по случаю Песаха.

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

“Искренне поздравляю по случаю Песаха – одного из самых больших праздников еврейского народа. Песах утверждает веру и преумножает надежду на милость Творца, символизирует весну, обновление природы, ожидания и надежды на что-то особенное и радостное”, - отмечается в поздравлении.

В.ЯНУКОВИЧ пожелал иудеям здоровья, счастья, мира и добра, а также веселых и радостных праздников.