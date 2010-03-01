Кусок льда пробил небоскреб на празднование еврейского Пурима

Кусок льда, упавший с большой высоты, пробил стеклянный потолок атриума небоскреба Sony Building в Нью-Йорке, сообщает "Лента.Ру".

Частичное обрушение стеклянного потолка атриума, по данным AP, произошло поздно вечером в субботу, 27 февраля. В атриуме в момент происшествия проходило мероприятие, приуроченное к празднованию Пурима, гостями которого были несколько десятков человек.

По словам очевидцев происшествия, когда стеклянный потолок начал рушиться, среди собравшихся в атриуме возникла паника. Большинству гостей удалось избежать травм, однако 10 человек получили незначительные ранения и были доставлены в больницу, где им оказали первую помощь.

Представитель департамента строительства Нью-Йорка сообщил, что кусок льда упал на стеклянный потолок атриума Sony Building с 32-го этажа. Лед, по его словам, остался после сильных снегопадов, прошедших в Нью-Йорке в середине февраля.

Департамент строительства в воскресенье направил владельцам небоскреба уведомление о нарушении правил эксплуатации здания. Владельцам Sony Building за несвоевременную очистку здания от льда грозит штраф в размере до 25 тысяч долларов.

*** Пурим (ивр. פּוּרִים‎, от аккадского пуру — жребий) — еврейский праздник, установленный, согласно библейской Книге Эсфири (Эстер) в память спасения евреев, проживавших на территории Персидской империи от истребления их Аманом-амаликитянином, любимцем персидского царя Артаксеркса (Ахашвероша; возможно Ксеркс I, V в. до н. э.).

Праздник начинается постом Эсфири в течение 13-го дня месяца Адара в память поста, наложенного царицей на себя, на слуг и на всех евреев города Шушана. Праздничными днями являются 14-е и 15-е адара, которые по постановлению Мордехая и Эсфири были назначены как «дни пиршества и веселья».

Пурим — весёлый праздник, в который принято пить вино. По словам Талмуда[21], нужно пить до тех пор, пока человек не перестанет различать, произносит ли он проклятия Аману или благословения Мордехаю[22].

На праздник пекут особое треугольное печенье со сладкой начинкой (обычно — с маком или вареньем), называемые гоменташн (идиш המנטאַשן — у́мэнташн или (h)о́мэнташн, букв. «карманы Амана») или «уши Амана» (на иврите озней Хаман).

