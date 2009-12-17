Британский суд признал расизмом определение еврейства по матери

Британский Верховный суд подтвердил вынесенное еще летом решение Апелляционного суда по иску британской семьи к еврейской школе, одной из 36-ти действующих под патронажем главного раввина Великобритании.

Как сообщает Благовест.инфо, в школе, получающей бюджетное финансирование, отказались принять ребенка, отец которого – еврей, а мать прошла гиюр в синагоге прогрессивного иудаизма.

Верховный суд постановил, что критерием отбора должна быть вера, а не этническое происхождение, так что решение школы – расовая дискриминация. В качестве примера суд привел католические школы, которые принимают всех прихожан, независимо от их национальной принадлежности. Тем самым в Британии признали незаконным требование прохождения ортодоксального гиюра в качестве единственного способа стать евреем. Это решение уже вызвало бурные волнения в еврейских общинах.