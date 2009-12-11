12 декабря у иудеев начинается Ханука

Вечером 12 декабря (5 кислева по еврейскому календарю) иудеи начинают отмечать "праздник огней" - Хануку. Праздник продлится восемь дней - до 19 декабря. Он установлен в память о том, как во II веке до н.э. жители Иудеи отказались подчиниться греческим властям, насильно насаждавшим в их среде идолопоклонство, и, несмотря на тяготы и гонения, остались верны единому Богу и заповедям, данным на горе Синай.

Традиция связывает Хануку с еврейским восстанием 167 года до н.э. против сирийского царя Антиоха IV, запретившего иудаизм. Начало восстания было вызвано казнью двух евреек и их младенцев, которым тайно было сделано обрезание, и попыткой насильственного насаждения культа греческого многобожия. После изгнания захватчиков из Израиля и взятия Иерусалима евреи восстановили оскверненный и частично разрушенный храм.

В день его освящения следовало зажечь главный храмовый светильник - менору, огонь которой предписывается поддерживать постоянно. Однако масла для светильника оказалось совсем мало (на изготовление нового масла, по еврейской традиции, требуется восемь дней). Когда же с его помощью зажгли менору, то огонь горел без перерыва все восемь дней, пока готовилось новое масло. В память об этом чуде Хануку празднуют восемь дней, каждый вечер зажигая в ханукии по одной новой свече.

Для того, чтобы возвестить о произошедшем чуде всему миру, с тех пор иудеи, празднуя Хануку, ставят светильник у окна или входных дверей, чтобы ханукальные огни были видны всем прохожим.