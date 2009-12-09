В Москве в честь Хануки зажгут две тысячи свечей

Две тысячи свечей на более чем пятистах светильниках одновременно зажгут в Москве 13 декабря. Акция пройдет в московском клубе "Zona". В ней примут участие свыше 500 представителей еврейской молодежи, сообщает портал Кредо.

"Каждый участник зажжет традиционные для этого вечера четыре свечи на меноре и внесет свой вклад в установление мирового рекорда, который будет официально занесен в Книгу рекордов Гиннеса", - сообщили организаторы акции - отделение организации "Гилель", которая является крупнейшей в мире международной еврейской студенческой организацией.

Традиция связывает праздник Хануки с событиями более чем двухтысячелетней давности - еврейским восстанием против сирийцев и попыток насильственного насаждения культа греческого многобожия. Хануку обычно празднуют восемь дней - именно столько времени горел главный светильник в ветхозаветном храме после победы над угнетателями, хотя масла для него могло хватить только на сутки. Каждый вечер Хануки зажигается одна новая свеча в праздничном восьмисвечнике - ханукии.