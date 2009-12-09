Министр юстиции Израиля хочет вернуть законы Торы

Министр юстиции Израиля Яаков Неэман заявил, что судебная система страны должна постепенно перейти к древнееврейским законам, изложенным в Торе, сообщает газета "Гаарец". Предложение министра прозвучало на конференции, посвященной еврейскому суду, - сообщает Маранафа.

"Шаг за шагом мы принесем в Израиль законы Торы и превратим Галаху (еврейский закон) в судебную систему государства", - заявил Неэман. Он уточнил, что страна "должна вернуться к наследию предков, к корням, к словам Торы, в которой содержится решение и современных проблем".

Выступление Неэмана вызвало множество полемических откликов. Лидер партии "Кадима" Ципи Ливни заявила, что предложение Неэмана должно вызвать тревогу у каждого гражданина Израиля, которому небезразличны его страна, национальные ценности и демократия.

Лидер социал-демократического движения "Мерец" Хаим Орон выразил сожаление, что подобное предложение озвучил министр юстиции. По мнению Орона, высказывания Неэмана отражают опасный процесс "талибанизации" израильского общества.

С осуждением предложения Неэмана выступили также многие политики, общественные деятели и юристы. Председатель левой партии ХАДАШ Мухаммад Бараке обратился к премьеру Израиля Биньямину Нетаниягу с требованием отправить Неэмана в отставку.

В ответ на критику министерство юстиции Израиля выпустило заявление, в котором опровергался факт предложения о смене юридической системы страны. "Министр юстиции Яаков Неэман поясняет, что в его выступлении не было прямого или косвенного призыва к замене законодательства страны на законы Галахи", - говорится в заявлении.