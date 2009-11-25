Ультраортодоксальные иудеи против строительства церкви в израильском аэропорту

Группа ультраортодоксальных иудеев уже пять лет выступает против строительства католической церкви и мечети в израильском аэропорту Бен-Гурион, передает Благовест-инфо.

По данным газеты "Ха-Арец", группа католиков во главе с бельгийским доминиканцем о. Христианом Экхоутом обратилась с просьбой о строительстве церкви в Управление аэропортами Израиля (УАИ). По изначальным проектам в терминале №3 аэропорта Бен-Гурион должны были располагаться церковь и мечеть, но они так и не были построены. Между тем, как отметил Экхоут, синагоги в аэропорту две, одна из них находится в том же третьем терминале.

Официальный представитель УАИ Ронит Экштейн на данный момент отказался комментировать ситуацию.