В Иерусалиме полиция разогнала митинг против работы Intel в шаббат

В Иерусалиме полиция разогнала митинг ультра-ортодоксов, протестующих против работы американского предприятия Intel в субботы во время шаббата. В акции принимали участие более 1000 человек. Как передает ВВС, это не первая подобная акция протеста ультра-религиозных иудеев, которым вера запрещает трудиться с пятницы после захода солнца и в течение всей субботы.

Протест начался после провала переговоров в пятницу между представителями компании и иудейской общины. Руководство Intel не намерено останавливать работу предприятия по субботам.

«Мы всегда работали, исходя из нужд компании – поэтому мы работаем в шаббат», - заявил представитель Intel Коби Беккер.