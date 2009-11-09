В Дрездене осквернена синагога

В Дрездене накануне годовщины "Хрустальной ночи" осквернена синагога, сообщает "Лента.Ру".

Свастики, нанесенные черным маркером на одну из стен синагоги, были обнаружены утром в воскресенье, 8 ноября, рассказали представители правоохранительных органов.

Полиция начала расследование происшествия и в настоящий момент ведет поиск свидетелей, сообщили собеседники агентства. В Германии, как известно, изображение свастики запрещено законом.

Осквернение синагоги произошло накануне 71-й годовщины "Хрустальной ночи" - еврейского погрома, в результате которого были сожжены около 300 синагог и не менее 30 тысяч евреев были отправлены в концентрационные лагеря. 8 ноября, в Германии также отмечается 20-летие падения Берлинской стены, разделявшей ФРГ и ГДР, в состав которой входил Дрезден.

Синагога, на стенах которой были нарисованы свастики, была открыта в Дрездене в 2001 году. Новое здание было построено на месте синагоги, разрушенной в "Хрустальную ночь".