5 ноября раввины будут молиться о прекращении эпидемии гриппа

5 ноября раввины будут молиться за прекращение эпидемии гриппа в Украине.

Как сообщает MIGnews, главный раввин Киева Моше-Реувен Асман разослал письма ко всем раввинам Украины и прихожанам с просьбой в четверг прочитать общую молитву за прекращение распространения свиного гриппа в Украине и о выздоровлении заболевших этим недугом.

Моше-Реувен Асман призывает всех, кто исповедует иудейскую религию, прийти в синагоги и прочитать специальную молитву.

"Молитва часто помогает больше любых других лекарств", - говорится в обращении главного раввина Киева. Тем не менее, обращает внимание он, это вовсе не означает, что не нужно пользоваться обязательными препаратами. "Бог посылает выздоровление благодаря молитвам, но через врачей и лекарства, - подчеркнул Моше-Реувен Асман. – И мы должны делать свою работу – молиться, а больные люди – лечиться и ходить к врачам, и это очень полезно".