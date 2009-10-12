Большинство израильтян поддерживают религиозную свободу

Более 80 процентов израильских евреев поддерживают свободу вероисповедания, однако большинство представителей ультраортодоксальной общины ее отвергают. Таковы данные последнего опроса общественного мнения, опубликованные в понедельник, 12 октября, сообщает MIGnews.com.

В общей сложности 83 процентов еврейского населения говорит о необходимости свободы религии и совести, из них 60 процентов поддерживают отделение религии и государства, показали результаты исследования.

Среди светских евреев свободу религии поддерживает подавляющее большинство (94 процента), в то время как 53 процента ультраортодоксальных евреев, так называемых харедим, полагают, что израильским евреям не следует предоставлять свободу вероисповедания. Харедим составляют около 10 процентов еврейского населения Израиля, насчитывающего около шести миллионов человек.

Опрос общественного мнения был опубликован "Хидуш", новой израильской организацией, выступающей за свободу религии.

Опрос проводился израильским социологом Рафи Смитом среди 1.200 израильтян. Погрешность составляет +- 2,8 процента.