Иудеи отметят завершение годичного цикла чтения Торы

Иудеи в субботу вечером, 10 октября, начнут отмечать праздник Симхат Тора ("радость Торы" на иврите).

Он посвящен завершению годового цикла чтения Торы (Пятикнижия) - первых пяти книг Священного Писания: Берешит (Бытие), Шмот (Исход), Вайкра (Левит), Бэмидбар (Числа) и Дварим (Второзаконие). Текст Торы, который читается в синагоге на субботних молитвенных собраниях, написан на особом пергаментном свитке, передает NEWSru..

В день Симхат Тора в синагогах проводится торжественная церемония с пением и танцами, во время которой свиток Торы, увенчанный короной и обернутый в украшенную богатым орнаментом материю, обносится вокруг синагогальной кафедры. Чтобы подчеркнуть, что чтение Торы никогда не прерывается, сразу после прочтения последнего стиха из книги Дварим читается первый стих из книги Берешит. К чтению приглашаются все собравшиеся и юноши.

Одна из важнейших заповедей Симхат Торы - радость. Во время торжеств в синагоге свитки Торы, извлеченные из Ковчега Завета, семь раз обносят вокруг бимы (возвышение, на котором стоит стол или пюпитр для чтения свитка). Всех присутствующих мужчин вызывают к чтению Торы.

Возвращение свитков Торы в Ковчег сопровождается песнопениями. Большую роль в праздновании играют дети: помимо чтения Торы, они участвуют в торжественных процессиях, неся флажки с горящими свечами.

В современном виде Симхат Тора празднуется с раннего Средневековья, когда был установлен годичный цикл чтения священной для иудеев книги вместо трехгодичного. Традиция же начинать новый цикл в тот же день появилась позже, чтобы, как сказано в еврейских священных книгах, "не дать возможности Сатане утверждать, что евреи рады завершению чтения, но не жаждут начать читать снова".