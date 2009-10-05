Хасиди подякували українській міліції

Офіційний представник Міжнародного благодійного фонду імені Рабі Нахмана в місті Умані Даніель ДАЯН від імені Всесвітнього об`єднання Бреславських хасидів висловив вдячність Міністру внутрішніх справ України Юрію Луценку та працівникам міліції, які забезпечили безпеку учасників святкування іудейського нового року (Рош-Га-Шан) місті Умань Черкаської області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в Черкаській області, в листі Д.ДАЯН зазначив, що "…високий професіоналізм і компетентність правоохоронців, їхня доброзичливість, коректність і розуміння релігійних і національних почуттів дозволили більше 19-ти тисячам паломникам-хасидів з 23-х країн світу спокійно доторкнутися до витоків віровчення".

Також офіційний представник Міжнародного благодійного фонду імені Рабі Нахмана висловив впевненість у тому, що й наділі буде гарантована безпека паломникам-хасидів, які будуть приїжджати до Черкаської області.