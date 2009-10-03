Иудеи начинают отмечать Суккот

2 октября иудеи начинают отмечать "праздник кущей", или Суккот. Празднование продлится неделю.

В этот день устанавливаются и украшаются сукка - особые палатки, и шалаши, сделанные из веток ("кущи").

Этот праздник установлен в память 40-летнего странствия еврейского народа по Аравийской пустыне на пути из Египта в Землю обетованную, когда люди жили в палатках и шалашах.

Кроме того, он связан с предписанием Священного Писания (Торы) особо отмечать дни окончания сбора урожая и полевых работ, во время которых крестьяне селились в окрестностях полей в похожих шалашах: "Праздник кущей совершай у себя семь дней, когда уберешь с гумна твоего и из точила твоего; и веселись в праздник твой ты и сын твой и дочь твоя, и раб твой и раба твоя, и левит и пришелец, и сирота и вдова, которые в жилищах твоих; семь дней празднуй Господу Богу твоему, на месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы призываемо было там Имя Его; ибо благословит тебя Господь, Бог твой, во всех произведениях твоих и во всяком деле рук твоих, и ты будешь только веселиться" (Второзаконие 16, 13-15).

Суккот является одним из трех праздников, когда все люди, независимо от места их проживания, совершали паломничество в Иерусалимский Храм: "Три раза в году весь мужеский пол должен являться пред лице Господа, Бога твоего, на место, которое изберет Он: в праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущей" (Второзаконие 16, 16). Эти три обязательных паломничества развивали и укрепляли в народе сознание и чувство его религиозно-национального единства.

И сейчас в праздник Суккот все восемь дней (в Израиле - семь) принято проводить не в доме, а в шалаше (сукка), что до конца раскрывает его духовный смысл: выражение твердой веры в то, что самой надежной защитой человека является не дом и не постоянная крыша, а милость и покровительство Всевышнего.

Праздник всегда отличает радостная и оживленная атмосфера: на праздничное угощение приглашаются не только родные и близкие, но даже малознакомые люди, и это особенно важно для тех, кто нуждается в дружеской и моральной поддержке.

Еще одним атрибутом праздника является арбаа миним - "четыре вида растений": во время утренних молитвенных собраний каждый берет в руки ветвь финиковой пальмы (лулав), две ветви речной ивы (аравот), три ветви мирта (адас) и цитрусовый плод (этрог). Эти растения предназначены для благословения и символизируют единство еврейского народа. Вечерами, под пение и танцы, в синагоге проводится церемония раздачи воды.