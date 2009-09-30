Литовские раввины призвали верующих по субботам не пользоваться лифтами

Газета религиозной общины литовских евреев "Йетед Нееман" сообщила о новом галахическом постановлении. Под ним подписались духовные лидеры общины литовских евреев раввин Йосеф Шалом Эльяшив, лидер хасидского движения раввин Шмуэль Леви, и специалисты по Торе раввины Хаим Каневски и Нисим Карлиц. Раввины пришли к выводу, что использование "шабатных лифтов" является серьезным нарушением святости субботы, сообщает NEWSru Israel.

Раввины сообщают о том, что "субботние лифты", останавливающиеся на каждом этаже, благодаря передовым технологиям стали не только намного умнее, но и перестали быть "кошерными". После разговора с разработчиками и инженерами, раввины пришли к выводу, что "умный" лифт взаимодействует с пассажирами даже тогда, когда нет необходимости нажимать на кнопки. В галахическом постановлении говорится, что по субботам религиозные евреи должны подниматься и спускаться с этажа на этаж только по лестнице.

Газета "Маарив" отмечает, что у религиозных евреев все же есть выбор, потому что существует и другая точка зрения на проблему "субботних лифтов". В частности, раввин Исраэль Розен, глава института "Цомет", заявляет, что этот запрет нельзя объяснить требованиями Галахи, он был продиктован страхом перед передовыми технологиями.