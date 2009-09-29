Генетики установили, что не все иудейские священники являются потомками Аарона

Генетики, проводившие исследование так называемой Y-хромосомы Коэна пришли к выводу, что древние иудейские священники имели не одного, а нескольких не связанных между собой родством предков по мужской линии, сообщает "Благовест-инфо" со ссылкой на сайт Medical News Today.

Согласно Священному Писанию, только прямые потомки Аарона, брата Моисея, могли становиться иудейскими священниками, или коаним. С разрушением Иерусалимского храма коаним утратили свои сакральные функции, однако их потомков можно найти и сегодня - они носят фамилию Коэн (Коган, Каганович и т. д.).

Около 10 лет назад группа ученых, среди которых были американец Майкл Хаммер и израильтянин Карл Корецки, исследовали потомков Аарона, и пришли к выводу, что большинству из них присущ характерный "рисунок" кода Y-хромосомы, названный ими "модальный гаплотип Коэна". Носителями этого гаплотипа оказались большинство современных потомков иудейского священства - как ашкенази, так и сефарды, при этом у неевреев "гаплотип Коэна" отсуствует.

Недавно Хаммер и Корецки вместе с другими учеными провели новое исследование генетики 1500 евреев и 2000 неевреев, и определили характерные черты Y-хромосом, назвав их "расширенный модальный гаплотип Коэна". Помимо единого общего предка, жившего примерно 3200 лет назад, генный "след" которого можно найти примерно у 30% современных коаним, они имели еще нескольких, не связанных между собой родством. Тем не менее, их тип Y-хромосомы также присутствует у многих коаним из разных еврейский общин мира, и отсутствует у неевреев.

Хаммер и Корецки пришли к выводу, что священническая каста древних евреев имела не одного, а нескольких основателей, не связанных друг с другом родством.