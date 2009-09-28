Еврейские организации возмущены освещением в отдельных СМИ паломничества хасидов в Умань

Еврейские организации возмущены освещением в отдельных СМИ ежегодного паломничества брацлавских хасидов в Умань. Об этом говорится в заявлении «Академии истории и культуры евреев Украины им. Ш.Дубнова» текст которого передан УНИАН.

В частности, в своем заявлении Академия (АИКЕУ) выражает удивление и резкое возмущение по поводу статьи Константина СТОГНИЯ, размещенной в «Украинськой правде».

По мнению АИКЕУ, эта авторская статья посвящена описанию «безчинств», якобы совершенных паломниками-хасидами во время посещения могилы рабе Нахмана Брацлавского в Умани. «К.Стогний решил построить свою статью на описании только тех аспектов, которые могут вызывать юдофобские настроения, выдав израильтян за спекулянтов, дельцов, с растущим уровнем «криминальной смекалки». К тому же для большего издевательства автор добавляет «клубничку» о «ситуации с местными проститутками в состоянии сильного алкогольного опьянения». Юдофобский характер статьи дополняет упоминание об израильских квартирных ворах и карманных ворах. В целом автор стремится создать впечатление, будто описанные категории составляют значительную часть, если не большинство, паломников. При этом К.СТОГНИЙ не наводит данные о судебных решениях в связи с действиями описанных «преступников», - подчеркивается в заявлении.

Авторы обращения заявляют, что их глубоко возмущает «откровенно ангажированная позиция автора» «тем более, что подобную позицию занимает не начинающий журналист, а достаточно известная персона, экс-руководитель Департамента связей с общественностью МВД Украины и полковник украинской милиции». «Мы побаиваемся, что мысли К.СТОГНИЯ, изложенные им в авторском материале, в обход редакционной политики и позиции владельцев, могут произвольно ретранслировать на одном из ведущих и уважаемых украинских каналов в рамках «проэктов Стогния». Вынуждены обратить внимание руководства телеканала на наличие данной угрозы», - говорится в заявлении АИКЕУ.

В документе также отмечается, что тенденциозное «освещение» паломничество в Умань отдельными украинскими журналистами год от года становится все более явным, резким и целеустремленным. «Подобная подача материалов не только не способствует привлечению иностранных туристов в Украину, но и формирует почву для потенциальных конфликтов на религиозной почве», - считают авторы.

В связи с этим, АИКЕУ призывает Президента Украины, премьер-министра Украины, Верховную Раду Украины, МВД, СБУ и Генеральную прокуратуру обратить внимание на существование проблемы объективного освещения отдельными журналистами еврейской жизни в Украине, а также не допустить разжигания напряженности в системе междунациональных отношений в канун избирательной кампании.