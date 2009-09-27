Израиль закрыл границу с Палестиной из-за Судного дня

Армия Израиля ввела с сегодняшнего дня режим блокады палестинских территорий в связи с наступлением главной религиозной даты иудаизма - Судного дня (Йом Кипур). Как передает ИТАР-ТАСС, в течение двух дней доступ в Израиль для палестинцев будет закрыт, за исключением экстренных гуманитарных случаев.

Йом Кипур начнется сегодня с заходом Солнца и продлится сутки, однако уже в 13:00 местного времени будет прекращено авиасообщение. Еще через два-три часа остановится транспорт, перестанут работать радио и телевидение, закроются все без исключения торговые и увеселительные заведения. Согласно иудейской традиции, в Судный день должны соблюдаться все запреты субботы, а также еще 5 табу - нельзя есть, пить, умываться, предаваться плотским утехам, а также носить кожаную обувь.