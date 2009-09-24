Евреи Киева выступают против строительства гостиницы в Бабьем Яру

Президент всеукраинского еврейского конгресса Вадим РАБИНОВИЧ намеревается выразить мэру Киева Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ свое несогласие со строительством гостиницы в Бабьем Яру в Киеве, пишет газета «Сегодня».

В.РАБИНОВИЧ завтра собирается посетить мэра Киева.

«Он человек умный, думаю, не допустит беззакония», - сказал В.РАБИНОВИЧ.

Напомним, Киевский городской совет на сессии 17 сентября утвердил «Схему размещение гостиниц в городе Киеве на период до 2012 року», которым разрешил строительство гостиницы по улице Мельникова на 760 номеров, где смогут разместиться 1260 лиц.