В Умани спасатели МЧС предупредили два пожара, которые могли произойти по вине паломников

В Умани спасатели МЧС предупредили два пожара, что произойти по вине паломников-хасидов, которые съехались в город на празднование иудейского Нового года (Рош-га-Шан).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Черкасской области, 20 сентября на улице Пушкина в городе Умани Черкасской области еврейские паломники после празднования Нового года решили сделать шашлык на балконе 9-этажного жилого дома. Однако передвижной патруль уманских спасателей заметил дым и совместно с работниками милиции заставил хасидов отказаться от приготовления еды на балконе.

Кроме того, 19 сентября в другом жилищном помещении паломники-хасиды разожгли огонь на газовой плите и поставили на нее сушиться свои металлические тарелки и кастрюли. От длительного пребывания на огне, посуда накалилась и остатки еды в ней начали гореть. Дым заполнил не только кухню, но и все помещение в котором находились люди. Когда дым заметили жители города, они вызывали спасателей, которые ликвидировали причину воспламенения.

По религиозным обычаям хасидов, им нельзя выполнять никакой работы до завершения новогодних празднований, даже если от этого зависит их жизнь. При этом идет речь о работе в самом широком: ею хасиды считают даже такие повседневные бытовые поступки как включения света или перекрытие крана с водой

Потому специальный возведенный отряд ГУ МЧС в Черкасской области продолжает патрулирование улиц в Умани в местах скопления хасидов.