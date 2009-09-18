Хасид, укусивший милиционера в Умани, должен уплатить штраф

Гражданин Израиля хасид-паломник Рахомима АЛКОБИ, который в городе Умань Черкасской области во время демонтажа незаконно установленного киоска укусил милиционера, привлечен к административной ответственности. В соответствии с административным протоколом, по решению суда, правонарушитель должен уплатить 70 гривень штрафа.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Черкасской области, Р.АЛКОБИ незаконно установил киоск, который по решению Уманского горисполкома было поручено демонтировать представителям коммунальных служб. Во время демонтажа иностранец оказал активное сопротивление коммунальщикам, не давал им подойти к киоску, провоцировал драку и повредил электрокабель.

Работники милиции, охранявшие общественный порядок, задержали правонарушителя и доставили в дежурную часть Уманского горотдела внутренних дел. Споря с правоохранителями, Р.АЛКОБИ укусил за палец инспектора взвода патрульной службы.

Сейчас решается вопрос относительно депортации этого иностранца из Украины. В то же время в ГУ МВД Украины в Черкасской области обратились представители религиозной общины брацлавских хасидов с просьбой не депортировать Р.АЛКОБИ при условии его публичного извинения перед работниками милиции.