В Иерусалиме началась генеральная уборка у Стены плача
12:23, 17 сентября 2009Иудаизм
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Раввины удаляют записки
В Иерусалиме началась генеральная уборка у Стены плача. Как передает Богослов.ru, в преддверии еврейского Нового года в Иерусалиме проводят чистку Стены плача.
С помощью деревянных палочек и щеток раввины удаляют записки с просьбами к Богу, которые в щелях между камнями оставляют сотни тысяч посетителей.
При этом ни одно письмо не будет уничтожено. Их поместят в специальное хранилище на Елеонской горе, рядом со Старым городом в Иерусалиме. А в Стене появится место для новых пожеланий.
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