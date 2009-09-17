В Иерусалиме началась генеральная уборка у Стены плача. Как передает Богослов.ru, в преддверии еврейского Нового года в Иерусалиме проводят чистку Стены плача.

С помощью деревянных палочек и щеток раввины удаляют записки с просьбами к Богу, которые в щелях между камнями оставляют сотни тысяч посетителей.

При этом ни одно письмо не будет уничтожено. Их поместят в специальное хранилище на Елеонской горе, рядом со Старым городом в Иерусалиме. А в Стене появится место для новых пожеланий.