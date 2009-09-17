Власти Умани просит хасидов оплатить уборку мусора

Городская власть Умани Черкасской области обратилась к организатору паломничества хасидов - Международному благотворительному фонду имени ребе Нахмана - с просьбой оплатить услуги по уборке мусора из мест массового пребывания хасидов.

Как сообщила корреспонденту УНИАН советник городского председателя Умани Светлана ЛИПИНСКАЯ, городская власть просит оплатить уборку мусора из мест паломничества из расчета 2,5 грн. с человека за сутки.

Она отметила, что организаторы паломничества хасидов в город Умань Черкасской области не заключили договоров с коммунальной службой Уманского горисполкома на уборку территории и вывоз мусора с территории, на которой проводится паломничество. Для минимального обеспечения надлежащего санитарного состояния, мусор из района скопления паломников необходимо вывозить каждые 40 минут. Коммунальные службы города готовы справиться с такой нагрузкой. Но при условии оплаты их работы.

В уманской мэрии дополнительных средств для содержания в надлежащем состоянии территории вокруг места поклонения – могилы праведника цадика Нахмана – пока нет.

В этом году в Умани на празднование Рош-га-Шана – иудейского нового года - ожидается рекордное количество паломников – до 25 тысяч человек. С.ЛИПИНСКАЯ заявила, что власть попытается сделать все от нее зависящее для нормального приема хасидов.