В Украину за сутки прибыли более 900 паломников-хасидов

Накануне в аэропорту «Борисполь» было оформлено 6 рейсов с хасидами, которые прибывают в Украину на празднование Рош-га-шана, – иудейского нового года. В целом за минувшие сутки на государственной границе Украины было оформлено 8 организованных групп паломников общим количеством 918 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. По данным пограничников, всего с начала сентября в наше государство прибыло почти 2 тысячи паломников. Сотрудники Госпогранслужбы ожидают, что в ближайшие дни количество хасидов возрастет. Прогнозируется, что до 19 сентября их прибудет более 25 тысяч человек, преимущественно организованными группами через аэропорт «Борисполь», а также через аэропорты Одессы, Днепропетровска, Львова, Винницы, железнодорожные и автомобильные пункты пропуска на границе с Польшей, Румынией и Молдовой.

Государственная пограничная служба Украины вместе с другими правоохранительными органами и другими заинтересованными структурами приняла меры по обеспечению эффективного пропуска паломников и правопорядка во время их оформления и пребывания в пунктах пропуска. В частности, в пунктах пропуска определены отдельные полосы движения и места для проведения погранично-таможенного контроля, увеличено количество контролерского состава, обеспечены дополнительные санитарно-гигиенические условия, предусмотрено развертывание полевых временных терминалов в пунктах пропуска для авиационного сообщения и тому подобное. Кроме этого, пограничники будут проводить проверку документов паломников – пассажиров чартерных рейсов «Бен-Гурион - Борисполь» на самолетах украинской регистрации во время перелета.

Как сообщал УНИАН, тысячи паломников посещают каждую осень Умань Черкасской области, чтобы на могиле своего духовного лидера, цадика Нахмана, отпраздновать Рош-га-шана – иудейский новый год. Согласно поверью, цадик Нахман обещал благословение всем своим последователям (хасидам), которые в этот день придут молиться на его могилу.