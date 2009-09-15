Хасиды говорят милиции: "Ша"

Не превращать место паломничества хасидов в городе Умань Черкасской области в резервацию просит местные власти и правоохранителей Международный благотворительный фонд имени раввина Нахмана.

Как сообщил корреспонденту УНИАН представитель Международного благотворительного фонда имени раввина Нахмана раввин Даниэль ДАЯН, во время охраны паломников-хасидов милиция не должна нарушать права жителей Умани. Во время паломничества хасидов в Умань на празднование Рош-га-Шана - иудейского Нового года, милиция устанавливает несколько заградительных линий на подходах к месту празднования - могиле цадика Нахмана. А для местного населения устанавливается пропускной режим.

Хасиды согласились с общественными организациями Умани, которые не один год протестуют против введения специального пропускного режима в Умани во время паломничества.

Представители правоохранительных органов, заявляют, что такая форма охраны законна. Правоохранительные органы остерегаются терактов, хотя местное население проявляется к хасидам терпимость и толерантность.

Как сообщал УНИАН, ожидается, что 19-20 сентября в Умань приедут праздновать иудейский новый год – Рош-га-Шана около 25 тыс. хасидов-паломников.