В Израиле найдена седьмая синагога времен Второго Храма

Археологи израильского Управления древности обнаружили в районе Галилейского моря на северном востоке страны остатки одной из древнейших в мире синагог - она была построена между 50-м годом до нашей эры и 100-м годом нашей эры, - сообщает газета "Гаарец"

Специалисты считают, что самой ценной находкой стал камень с высеченным на нем изображением меноры (семиствольного подсвечника) из Второго Иерусалимского Храма, разрушенного в 70 году нашей эры. Археологи считают, что неизвестный художник посещал Второй Храм и сам видел менору, после чего воспроизвел ее образ в своем произведении.

Зал синагоги был площадью около 120 квадратных метров, стены ее украшены фресками, а пол - рисунками. Вдоль стен расположены каменные ряды для тех, кто молится.

Открытие было сделано во время земляных работ при строительстве гостиницы. По информации портала Israelinfo.ru, до этого открытия было известно об остатках шести синагог той эпохи; найденная на территории поселения Мигдаль стала седьмой.

Мигдаль считается родиной евангельской Марии Магдалины и привлекает множество туристов, для которых и планируется построить еще одну гостиницу. После завершения археологических работ древняя синагога станет еще одной достопримечательностью, открытой для туристов.