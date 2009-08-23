Ортодоксальным евреям разрешили жертвовать органы

Верховный раввинат Израиля принял поистине революционное галахическое постановление – отныне донорство не считается запретным, а более того приветствуется, - сообщает Христианский Мегапортал invictory.org.

На протяжении многих лет представители религиозной общины отказывались становиться донорами, из-за веры в то, что душа при погребении может вознестись лишь в случае единства духа и тела на момент захоронения.

По этой причине представители ортодоксальной общины также отказывались заполнения карточек "Ади" (потенциального донора), которые предоставляют определенные льготы нуждающимся в пересадке органов.

По решению Верховного раввината, отныне гибель мозга приравнена к смерти, а органы такого больного могут передаваться с разрешения близких для трансплантации. Для этой цели будет введена "гарантийная карта", которая предполагает согласие человека на донорство органов после смерти.