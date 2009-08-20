Председатель еврейской религиозной общины Харькова инсценировал свое исчезновение

В Днепропетровске сотрудники СБУ нашли председателя еврейской ортодоксальной религиозной общины Харькова, который инсценировал свое исчезновение 13 августа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области.

Об исчезновении председателя еврейской ортодоксальной религиозной общины Харькова в милицию сообщил его отец. Мужчины должны были встретиться 13 августа возле одного из банков в центре Харькова, где сын планировал передать отцу 100 тыс. дол. США. Однако в назначенное время он на встречу не явился, и, по сообщениям сотрудников банка, в финансовое учреждение не входил. В то же время возле банка был найден его автомобиль. На связь пропавший не выходил, его мобильный телефон был отключен.

По соответствующему заявлению органы милиции возбудили уголовное дело, рассматривались версии о похищении, ограблении и т.п. За помощью в розыске пропавшего еврейская община обратилось и в СБУ.

Целого и невредимого председателя религиозной общины нашли в одной из многоэтажек спального района Днепропетровска и доставили в Управление СБУ в Днепропетровской области. Во время опроса харьковчанин сознался, что в Днепропетровске оказался по собственной воле, пытаясь избежать финансовых претензий, поскольку проиграл на Лондонской финансовой бирже свыше 1 млн. дол.

Выяснилось, что для получения денег для игры на бирже он отдал под залог банкам 6 квартир, которые являются собственностью его религиозной общины.

Мужчина доставлен в Харьков, где дает показания в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела.