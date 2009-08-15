В Бродах возобновят древнюю синагогу

Полуразрушенная каменная оборонная синагога в райцентре Броды на Львовщине получила шанс вернуть себе первозданный вид. Областная власть инициировала консервирование и реставрацию сооружения, в надежде на финансовую помощь от Государства Израиль.

Об этом сообщил глава облгосадминистрации Николай Кмить.

Как отметил руководитель области, у него уже запланирована встреча с послом Израиля в Украине, во время которой будет идти речь о сохранении уникального сакрального памятника. Ведь синагога в Бродах была построена в 1742 году на месте деревянной, которая сгорела. План синагоги квадратный, главный объем кубический, зального типа. С запада и севера к главному дому примыкают одноэтажные пристройки, с южной стороны подобная не сохранилась. Здание увенчивает аттик, декорированный глухой аркадой. Фасад украшают изысканные пилястры.

В настоящий момент от прежней пышной синагоги остались лишь стены. Крыша обвалилась во время давнего пожара. Для ее возобновления необходимо как минимум 2-3 миллиона гривен. Поэтому руководство области апеллирует также к меценатам и спонсорам, в первую очередь, из еврейского общества Украины, помочь возродить древнюю святыню, которая одновременно является историческим и архитектурный памятником.