В Израиле на борьбу со свиным гриппом отправились "летающие раввины"

Десятки израильских раввинов-каббалистов облетели на самолете территорию Израиля, молясь о том, чтобы закончилась эпидемия свиного гриппа, сообщает NEWSru Israel.

"После молитвы мы уверены, что опасность позади", - заявил раввин Ицхак Бацри.

Когда до Израиля добрался смертельно опасный птичий грипп, И.Бацри уверял, что это небесная кара за гомосексуализм. Он предупреждал, что эпидемия поразит людей, если левые партии страны продолжат поддерживать представителей сексуальных меньшинств.

В Израиле свиным гриппом заразились уже 2 тыс. человек, пятеро заболевших умерли. Отметим, что некоторым иудеям словосочетание "свиной грипп" кажется оскорбительным, поскольку в иудаизме свинья считается грязным животным. Замминистра здравоохранения Израиля Яков Лицман даже требовал переименовать грипп из "свиного" в "мексиканский", но этого не сделали.

Раввины-каббалисты уже третий раз в истории государства Израиль применяют "воздушную защиту", напоминает NEWSru Israel. Первый раз был в 1991 году во время операции "Буря в пустыне", когда на Израиль падали иракские ракеты. Второй раз раввины собрались в 1996 году после серии тяжелых терактов.

Однако еще до Войны за независимость, в 1941 году, раввин Йегуда Патия организовал подобную операцию, чтобы не допустить войска Третьего рейха на населенную евреями территорию.