Мадонна написала статью о своем 14-летнем увлечении каббалой

Певица Мадонна написала статью для крупнейшей израильской ежедневной газеты Yediot Ahronot, сообщает британское издание The Mirror.

Анонс материала под названием "Как изменилась моя жизнь" был вынесен на первую полосу номера, но сама статья будет опубликована только в пятницу, 31 июля.

Мадонна – не еврейка, она бывшая католичка, увлекшаяся в 2003 году древним мистическим учением Каббалы и принявшая в 2004-м библейское имя Эсфирь. В том же 2004-м певица совершила тайное паломничество в Израиль, а теперь собирается дать концерт в Тель-Авиве (2 сентября) в рамках гастрольного тура Sticky & Sweet.

Впрочем, сами каббалисты, посвятившие всю жизнь постижению основ и тайн мироздания, с пренебрежением относятся к новообращенным из лос-анджелесского Всемирного центра изучения Каббалы, считая их "циркачами", а Мадонна считает своим духовным наставником Филипа Берга - раввина "Центра Каббалы" в Лос-Анджелесе.

Но в своей статье в Yediot Ahronot 50-летняя певица описывает пробуждение интереса к еврейской религии, которое произошло 14 лет назад. По словам Мадонны, она поняла, что слава и успех - это не предел, а только начало пути.

Статья Мадонны, написанная на английском языке, была переведена на иврит.