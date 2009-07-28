В Житомире состоялась церемония захоронения свитков Торы

В Житомире состоялась церемония захоронения на еврейском кладбище 221 свитка Торы, которые были передан властью Житомирской иудейской религиозной общине.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии приняли участие Главный раввин Житомира и Западной Украины Шломо ВИЛЬГЕЛЬМ, активисты иудейской религиозной общины, журналисты и общественность областного центра.

В специальном хранилище на Смолянке теперь похоронены свитки Торы, которые не могут использоваться из-за ветхости. Аналогичный обряд состоится в ближайшее время в нескольких городах Украины.

Как сообщал УНИАН, в апреле этого года Государственный архив Житомирской области в соответствии с Указом Президента торжественно передал иудейской религиозной общине 221 фрагмент свитков Торы. Свитки Торы принадлежат ко второй половине ХІХ нач. ХХ ст., они написаны на пергаменте из телячьей кожи на древнееврейском языке.

Фрагменты свитков Торы передали председателю Координационного совета Всеукраинских объединений иудейских общин и организаций Украины Марку АНАПОЛЬСЬКОМУ, председателю совета Федерации иудейских религиозных общин Украины, раввину Меиру СТАМБЛЕРУ, председателю правления Житомирской иудейской религиозной общине, главному раввину Житомира и Западной Украины Ш.ВИЛЬГЕЛЬМУ.