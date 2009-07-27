На Черниговщине американские волонтеры благоустроили еврейское кладбище

Еврейское кладбище в Соснице Черниговской области благоустроили американские волонтеры.

Как сообщает сосницкая газета "Время", акция проведена в рамках выполнения гражданско-культурного проекта "Наследство", реализуемого в Дартмутском колледже (г. Ганновер, США). Проект основан в 2002 году в США. Его цель – поиск и реставрация еврейских кладбищ в странах Восточной Европы. Одной из особенностей проекта есть то, что благоустройством кладбищ занимаются волонтеры – студенты колледжа. Перед поездкой они проходят тщательный отбор и изучают историю страны.

В Соснице волонтеры установили 2-километровое металлическое ограждение, которое изготовил местный кузнец, вырубили деревья и расчистили территорию кладбища.

Всего в Украине в рамках проекта "Наследство" упорядоченно три еврейских кладбища.