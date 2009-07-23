В Нежине отреставрировали еврейское кладбище

Еврейское кладбище Нежина Черниговской области отреставрировано за сет помощи известного американского филантропа Мули КОЭНА. Об этом сообщает еврейский on-line центр jewish.ru.

По информации сайта, реставрация кладбища заключалась в модернизации электроосвещения, ремонте входа и ограждений.

Як сообщил УНИАН глава Нежинской городской еврейской общины Марк ЛИПКОВИЧ, старинное еврейское кладбище, которому более 330 лет, размещено за городом. Благодаря помощи благотворителей в этом году положено 1 км электросетей, отреставрировано памятник на могиле Ребе, обновлен вход на кладбище. "Помогали разные люди", - сказал М.ЛИПКОВИЧ. Так, средства на обновление ограждения кладбища выделили представители семьи Михаила Стельмаха - писателя и артиста, который последние 25 лет жизни прожил в США, а похоронен в Нежине.

Как отметил М.ЛИПКОВИЧ, в прошлом году за сет средств меценатов была отреставрирована нежинская синагога. Каждый год в синагоге бывают тысячи паломников, которые едут на могилу Ребе.

Городок Нежин известен как один из главные центров любавического хасидизма. На кладбище похоронен второй Любавический Ребе, Дов-Бер Шнэерсон, который умер в 1827 году.

В Нежине проживает около трехсот евреев.