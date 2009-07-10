В ресторанах Израиля кошерность еды будут контролировать с помощью видео

Главный раввин израильского города Беэр-Шева предложил использовать видеокамеры для того, чтобы проверять соответствие еды в ресторанах правилам кашрута, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Га`аретц.

“В связи с тем, что рестораны города в последнее время стали закрываться позже, их владельцам, желающим, чтобы еда в заведении соответствовала канонам иудаизма, пришлось нести дополнительные расходы - оплачивать работу специальных контролеров во внеурочное время», - рассказал раввин Йегуда ДЕРИ. По его мнению, вместо этого на ресторанных кухнях нужно установить видеокамеры, чтобы контролеры могли удостоверяться в кошерности блюд, не выходя из дома или офиса.

По словам Й.ДЕРИ, эта мера позволит бизнесменам значительно сэкономить. "Разумеется, камеры не смогут полностью заменить собой контролеров, которые должны лично отбирать рис, проверять доставляемые в ресторан продукты и солить мясо, но камеры могут избавить владельцев ресторана от необходимости оплачивать два-три лишних часа работы контролеров каждый день", - подчеркнул раввин.

По его словам, многие рестораторы уже приветствовали его предложение, и скоро начнется установка камер наблюдения, которую Раввинат готов частично финансировать. Удаленная работа контролеров по видеосвязи будет обходиться ресторанам примерно в 35 долларов в месяц.