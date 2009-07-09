У евреев начался "драй вохн" - в память о падении Второго Храма

Сегодняшний четверг в еврейском календаре считается 17-м днем месяца тамуз, который по древней традиции евреи отмечают постом. Пост установлен в память о скорбных событиях этого дня - начало разрушения стен Ерусалима, что повлекло за собой падение Второго Храма. Этот день начинает трехнедельный период под названием "драй вохн" (с идиш) или "бейн а-мцорим" (с иврита). Период драй вохн также называют "бейн а-мцорим", так как это время считается самым неблагоприятным для евреев. Еврейская традиция рекомендует не начинать в эти дни важных дел, не желательно приобретать вещи и впервые пробовать плоды нового урожая. В период драй вохн также нельзя стричься, и стирать.