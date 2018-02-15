Представители ОБСЕ обсудили с главным раввином Днепра проблему антисемитизма в Украине

Представители Специальной Мониторинговой Миссии Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе (SMM OSCE) провели встречу с Главным раввином Днепра Шмуэлем Каминецким по вопросам обеспечения безопасности национальных религиозных меньшинств, помощи беженцам с оккупированных территорий и поиска путей прекращения вооруженного конфликта.

SMM OSCE представляли руководитель офиса в Днепре Олег Старостин (Россия) и офицер-наблюдатель Стивен Дуглас (Stephen Douglas, США). Также во встрече принял участие советник городского головы Днепра по вопросам национальностей и религиозных организаций Олег Ростовцев, сообщает сайт еврейской общины Днепра.

В ходе встречи обсуждался ряд вопросов по динамике уровня ксенофобии и антисемитизма в украинском обществе, позиции еврейской общины по ряду актуальных вопросов, общей оценке политической ситуации и ситуации в области безопасности и защиты прав человека.

Главный раввин Днепра дал подробный ответ о принципиальной позиции еврейской общины, о том, что делалось и делается для поддержки украинского социума в его движении к европейской и евроатлантической интеграции, о сотрудничестве с другими этноконфессиональными объединениями и о процессах формирования модерной идентичности.

Руководитель команды СММ ОБСЕ задал прямой вопрос о том, видит ли раввин условия для прекращения вооруженного конфликта между Украиной и Россией, и каковы они. На свой вопрос представитель авторитетной и уважаемой международной организации получил прямой и конкретный ответ.

Также в ходе беседы обсуждался ряд актуальных вопросов, в том числе и связанных с недавними высказываниями бывшего члена одной из политических партий и реакцией на это украинских властей и украинского социума. Обе стороны подтвердили свое стремление к постоянному контакту и обмену информацией, представляющей взаимный интерес.