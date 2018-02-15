В Тернополе осквернили памятник жертвам Холокоста

В Тернополе вновь осквернили памятник жертвам Холокоста, установленный на месте убийства более 10 тыс. евреев.

Как указали в мэрии, на монумент нанесли нацистскую символику, сообщает Глобальный еврейский онлайн центр.

Памятник уже подвергался вандализму. В марте 2017 года на стеле красной краской нарисовали свастику и знак СС.

Мэр Тернополя Сергей Надал обвинил в произошедшем «российские спецслужбы» и "людей, которые завербованы врагом". «Десятилетиями памятник жертвам Холокоста спокойно стоял в Тернополе. И только после начала российской агрессии против Украины, его выбрали "мишенью" для атаки», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте мэрии.

Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в своем аккаунте в соцсетях заявил, что акт вандализма произошел на следующий день после того, как в Черткове (город в Тернопольской области) вышла вызвавшая много шума антисемитская статья «Ж_ды или евреи».