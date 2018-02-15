Международная служба розыска вернет вещи потомкам евреев, которые пережили Холокост

Международная служба розыска запустила кампанию #StolenMemory по возвращению вещей, принадлежавших пережившим Холокост людям.

Как сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "The Times of Israel", в День памяти жертв Холокоста, когда стартовала кампания, на здании штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже появились большие плакаты с изображениями вещей – часы, кошелек, ручка, обручальные кольца, фотографии.

Организаторы надеются, что родственники владельцев узнают имена, которыми подписаны конверты с вещами. Весной МСР запустит веб-сайт #StolenMemory и выпустит постеры специально для каждой страны. Проектом заинтересовались в Польше, Греции и Франции.

Международная служба розыска хранит более 30 миллионов документов о нацистских преследованиях. Среди них — личные вещи около 3200 бывших нацистских узников, из которых известны имена примерно 2700 человек. Эти вещи нередко являются последней памятью о человеке. Архив МСР заполняет все помещения комплекса из шести зданий в немецком Бад-Арользене.

Евреям принадлежала небольшая часть из хранящихся вещей, так как их имущество обычно конфисковывали при депортации в концлагеря. Но некоторые вещи уцелели. На плакатах изображены вещи, принадлежавшие шести евреям:

карманные часы, принадлежавшие Даниэлю Шварцу из Будапешта, который погиб в лагере Бремен в 17 марта 1945 года;

часы и обручальные кольца Анталя Грюнфельда и плотника Иштвана Зюса из Будапешта, узников лагеря Нойенгамме;

карманные часы Эрно Готтлиба, родившегося в венгерском Кленовице, служившего бухгалтером в Будапеште и погибшего в Вильгельмсхафене при Нойенгамме;

чернильная ручка Иштвана Рокзы, которому было 16 лет, когда его привезли в Нойенгамме. Затем его депортировали в Берген-Бельзен, где он дождался освобождения британскиой армией;

кошелек Натана ван Дама, который участвовал в голландском сопротивлении и потерял в Холокосте родителей, братьев и жену. Он умер в 1986 году. Служба розыска вернула его кошелек с находившимися в нем документами и фотографиями внучке Мартин. В центре кошелька видна дыра, вероятно, от пули.