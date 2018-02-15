В Израиле ультраортодоксальные иудеи требуют убрать счетчики воды, которые нарушают святость субботы

Депутат Кнессета Яаков Ашер ("Яадут ха-Тора") направил на имя министра инфраструктуры Юваля Штайница письмо с требованием запретить установку цифровых счетчиков потребления воды в жилых домах, так как это нарушает святость субботы.

Как сообщает "Благовет-Инфо" со ссылкой на Calcalist, замена счетчиков обуславливается в письме тем, что это не приведет к подорожанию услуги.

Издание отмечает, что это не первое требование подобного рода. Ранее представители ультраортодоксального сектора настаивали на установке в домах представителей этого сегмента общества "кашерных" счетчиков замера потребления электроэнергии.

Речь шла о счетчиках, позволяющих прекращать подачу электроэнергии по субботам и праздничным дням, отмечаемым в иудаизме.

Управление электроэнергии проверило возможность установления требуемых счетчиков и отказалось от реализации предложенного плана, сочтя, что это приведет к подорожанию услуг для потребителей.