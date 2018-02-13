Блогер составил карту еврейского наследия белорусского города Гродно
Энтузиаст из белорусского Гродно Евгений Оснаревский разработал карту еврейского наследия города.
Как сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "Hrodna Life", составленный им маршрут доступен для скачивания и включает 16 достопримечательностей, которые могут привлечь человека, интересующегося историей евреев в Гродно. Все объекты, о его словам, доступны, а некоторые здания можно осмотреть изнутри.
В Гродно богатое еврейское наследие, но блогер решил выбрать самые важные, по его мнению, объекты, такие как еврейская аптека, больница, фабрика, духовные учреждения и два гетто.
«Длительность пути от ЦСК „Неман“ до улицы Антонова с посещением тех 15 объектов, которые отмечены на карте, может составить около 5 километров, то есть вполне возможно пройти маршрут пешком», – отметил Евгений. Последний объект – кладбище в Лососно – находится в отдалении.