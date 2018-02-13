Власти Франции вернули евреям триптих фламандского художника

Власти Франции 12 февраля вернули триптих фламандского художника Иоахима Патинира наследникам еврейской семьи, которая продала картины во время бегства от нацистов.

Как сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "The Times of Israel", Бромберги бежали из нацистской Германии в Париж в 1938 году и затем вынуждены были продать за бесценок триптих XVI века «Распятие Христа» вместе с несколькими другими полотнами, чтобы эмигрировать в США через Швейцарию.

Произведение Патинира предназначалось для Фюрер-музея – нереализованного проекта Гитлера по созданию в его родном городе Линце музея конфискованных и приобретенных Третьим рейхом произведений искусства.

Министр культуры Франции Франсуаз Ниссен передала «Распятие Христа» Патинира в Лувре внукам Бромбергов – Кристоферу Бромбергу и Генриетте Шуберт.