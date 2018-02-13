Власти Франции вернули евреям триптих фламандского художника

14:36, 13 февраля 2018
Иудаизм
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Лувр / pixabay.com

Как сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "The Times of Israel", Бромберги бежали из нацистской Германии в Париж в 1938 году и затем вынуждены были продать за бесценок триптих XVI века «Распятие Христа» вместе с несколькими другими полотнами, чтобы эмигрировать в США через Швейцарию.

Произведение Патинира предназначалось для Фюрер-музея – нереализованного проекта Гитлера по созданию в его родном городе Линце музея конфискованных и приобретенных Третьим рейхом произведений искусства.

Министр культуры Франции Франсуаз Ниссен передала «Распятие Христа» Патинира в Лувре внукам Бромбергов – Кристоферу Бромбергу и Генриетте Шуберт.

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