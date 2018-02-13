В Польше хотят принять закон, запрещающий кошерный забой скота

Правящая партия Польши предложила принять закон о защите прав животных, который предполагает жесткие ограничения на кошерный забой скота и экспорт кошерного мяса.

Как сообщает "Проект еврейские новости" со ссылкой наThe Times of Israel, документ запрещает забивать животных в «неестественном состоянии» — то есть, когда они не стоят на ногах. За нарушение этой нормы грозит до четырех лет тюрьмы. Правительство Польши намерено рассмотреть законопроект на этой неделе.

«Некоторые правила кашрута запрещают давить на нож с силой, чтобы избавить животное от ненужной боли. Это невозможно осуществить, если животное стоит, и его голова будет упираться на нож», — заявил глава Европейской еврейской ассоциации раввин Менахем Марголин.

Европейская еврейская ассоциация заявила, что законопроект, запрещающий экспорт кошерного мяса из Польши, отразится на многих евреях Европы и Израиля. В организации упомянули, что этот документ собираются принять на фоне скандального закона о Холокосте, который на прошлой неделе подписал президент Анджей Дуда. Польский закон о Холокосте вводит уголовную ответственность за обвинение поляков в участии в нацистских преступлениях.

Шхита, кошерный убой скота, предписывает убивать животное «с уважением и состраданием». Специальный человек — шохет рассекает горло животного одним быстрым движением острого клинка. Считается, что при этом кровяное давление в мозгу мгновенно падает и животное теряет сознание, не чувствуя боли.

Противники кошерного и халяльного забоя скота утверждают, что эти методы являются жестокими, так как предполагают, что животное должно быть в сознании в момент перерезания горла. Законодательство многих стран Европы регламентирует предварительное оглушение животного перед убоем.

Напомним, что в 2013 году в Польше уже запрещали ритуальный забой скота. Эту норму отменили спустя год.